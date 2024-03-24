Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в «Крокус Сити Холле»

09:05, 24 марта 2024, ПАИ

Сегодня, 24 марта, в России объявлен день общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле».

Решение объявить 24 марта днём траура озвучил президент России Владимир Путин в специальном обращении.

Напомним, стрельба, взрыв и пожар в «Крокус Сити Холле» в Московской области произошли вечером 22 марта. Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека.

По всей стране возникли стихийные мемориалы, россияне несут цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Жители Пскова зажигают свечи и возлагают цветы к памятнику княгине Ольге на Октябрьской площади.