Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле». Полное видео

16:17, 23 марта 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам в связи с произошедшим терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Видео обращения опубликовано на сайте kremlin.ru.

Владимир Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле» и подчеркнул, что жертвами теракта стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей.

Глава государства объявил 24 марта днём общенационального траура и выразил соболезнования всем согражданам, потерявшим близких.

«Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны», – сказал президент и подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

Напомним, стрельба, взрыв и пожар в «Крокус Сити Холле» в Московской области произошли вечером 22 марта. Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека.

По всей стране возникли стихийные мемориалы, россияне несут цветы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Жители Пскова зажигают свечи и возлагают цветы к памятнику княгине Ольге на Октябрьской площади.