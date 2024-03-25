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Экономика

В Псковской области выросла доля безналичных платежей

На территории региона в 2023 году держатели банковских карт совершили свыше 131 млн транзакций по оплате товаров и услуг на общую сумму 92,1 млрд рублей. Это на 8,5% больше по количеству и на 14,3% по объему, чем в 2022 году, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

В Псковской области выросла доля безналичных платежей. Фото: ПАИ

Доля безналичных платежей в общем количестве операций, совершенных на территории региона с помощью банковских карт, немного увеличилась и составила 93,8% (годом ранее – 92,8%).

Реже всего карты используются для снятия наличных: количество таких операций на территории области в прошлом году сократилось на 7,8% по сравнению с 2022 годом.

Вместе с ростом популярности безналичных платежей увеличивается активность кибермошенников. Наибольший объем хищений денег у граждан в 2023 году пришелся на операции, связанные с использованием платежных карт.

«Для решения этой проблемы с июля 2024 года заработает новый механизм противодействия мошенническим операциям, связанным с переводами средств. Банк будет на два дня приостанавливать подозрительные переводы, чтобы клиент смог отказаться от транзакции. Если банк не приостановит перевод денег на мошеннический счет, информация о котором есть в специальной базе регулятора, и перечислит средства злоумышленникам, то будет обязан вернуть клиенту средства», – сообщила заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Надежда Сидова.

По данным Банка России, в прошлом году кредитные организации отразили 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан.

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