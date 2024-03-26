В Невеле мужчина обокрал кафе, выбив стеклянные двери

11:16, 26 марта 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали невельчанина, который обокрал кафе, выбив двери. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 марта в 23:25 экипаж группы задержания получил сообщение, что из кафе на улице Ленина в Невеле неизвестный разбил стёкла входной двери и украл электроинструменты стоимостью семь тысяч рублей.

По полученным приметам подозреваемого росгвардейцы задержали мужчину. Им оказался 39-летний местный житель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.