Восемь семей Невельского округа получили награды за 50 лет совместной жизни

16:37, 27 марта 2024, ПАИ

Восемь семей Невельского муниципального округа получили медаль «50 лет совместной жизни», которую учредили в Псковской области в этом году. В Невельском округе такая награда вручается впервые, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова



Фото: Telegram-канал Олега Майорова















Памятными медалями награждены семьи Белозеровых, Бешта, Бударовых, Далаевых, Карнаевых, Ширяковых, Шендевицких, Щербаковых.

«50 лет – это большой совместный жизненный путь, наполненный не только радостями, это огромная ежедневная работа, направленная на то, чтобы твоя семья сохранялась несмотря ни на какие трудности и невзгоды. Эти семьи – хранители и ориентиры главных ценностей семьи – уважения друг к другу, ответственности за близких, единения и любви», – отметил Олег Майоров.

Ранее такую же награду получали семьи из Пустошки, Бежаниц и Струг Красных.