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Общество

Супруги из Бежаниц отпраздновали 50-летие совместной жизни

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Николай и Галина Петровы из Бежаниц, пишет газета «Сельская новь».

50 лет совместной жизни отпраздновали супруги Петровы из Бежаниц. Фото Елены Ивановой

Супруги работали 50 лет на благо Бежаницкого района, построили дом и вырастили сына, а сейчас занимаются работами на приусадебном участке, отметили в газете.

Первый заместитель главы администрации района Елена Иванова поздравила семью с юбилеем, а также вручила памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора области Михаила Ведерникова.

Юбилярам пожелали здоровья, любви, заботы, взаимопонимания и уважения.

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