Супруги из Бежаниц отпраздновали 50-летие совместной жизни

14:58, 07 марта 2024, ПАИ

Золотую свадьбу отпраздновали супруги Николай и Галина Петровы из Бежаниц, пишет газета «Сельская новь».

Супруги работали 50 лет на благо Бежаницкого района, построили дом и вырастили сына, а сейчас занимаются работами на приусадебном участке, отметили в газете.

Первый заместитель главы администрации района Елена Иванова поздравила семью с юбилеем, а также вручила памятную медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора области Михаила Ведерникова.

Юбилярам пожелали здоровья, любви, заботы, взаимопонимания и уважения.