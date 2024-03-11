50 лет совместной жизни отметили супруги Старостины из Пустошки

16:00, 11 марта 2024, ПАИ

Супруги Борис и Надежда Старостины из Пустошки отметили золотую свадьбу, сообщили ПАИ в комитете юстиции Псковской области.

От имени губернатора Псковской области юбилярам вручили медаль «50 лет совместной жизни», а также цветы от главы Пустошкинского района Юрия Кравцова.

Юбиляры родились в Куньинском районе и знакомы с детства. Надежда Тимофеевна ждала Бориса Егоровича из армии, а после возвращения молодые люди решили расписаться.

В Пустошку супруги приехали в 1990 году. Борис Егорович работал начальником железнодорожной станции, а Надежда Тимофеевна – билетным кассиром станции.

Супруги вырастили двоих сыновей и имеют пятерых внуков.