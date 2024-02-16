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Общество

50 лет совместной жизни отметили супруги Мальковы из Струг Красных

Супруги Лариса и Александр Мальковы из Струг Красных отметили золотую свадьбу – 50 лет супружеской жизни, сообщает газета «Струги».

50 лет совместной жизни отметили супруги Мальковы из Струг Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

В честь знаменательного события в зале регистрации браков отдела ЗАГС Стругокрасненского района его начальник Наталья Дмитриева провела торжественную регистрацию пары.

Событие прошло под эгидой Всероссийского семейного проекта «Всей семьёй», который запущен в преддверии Года семьи в России, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Задачей проекта является укрепление семейных ценностей.

Супруги познакомились в Доме культуры на танцах. Невеста была родом из Порховского района, поэтому жениху пришлось отправиться за ней из Струг Красных. Спустя несколько месяцев молодые люди поженились и стали жить на родине жениха, написали в газете.

Заместитель главы администрации Стругокрасненского муниципального округа Наталья Стрижак поздравила семью Мальковых с юбилеем и вручила им подарок от главы округа Александра Волкова.

Кроме того, от имени губернатора Псковской области им подарили золотую медаль – символ прочного семейного союза, заключили в газете.

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