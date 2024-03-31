«Псковский цирк» завоевал пять наград на фестивале-конкурсе «Псковский скоморох»

16:28, 31 марта 2024, ПАИ

Артисты со всей России, а также из Белоруссии на II Международном фестивале-конкурсе циркового искусства «Псковский скоморох» показали жюри более 120 номеров. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«На протяжении четырех дней участники демонстрировали высокопрофессиональные номера. Каждое выступление отличалось своей индивидуальностью, креативным подходом и оригинальными костюмами. Юные артисты выступали с большой самоотдачей и уверенно выполняли самые сложные трюки», - отметил глава города.

Участники фестиваля получили более 50 наград в разных номинациях. Специальные призы от комитета по культуре Псковской области – памятные «скоморохи» – вручили гостям из Донецкой Народной Республики и Белоруссии.

«Псковский цирк» завоевал пять наград, в том числе стал лауреатом I степени в трех категориях. «Поздравляю, вы молодцы! - написал Борис Елкин. - Мы не прощаемся с участниками фестиваля и обязательно увидимся вновь в следующем году. До новых встреч!»