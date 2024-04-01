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Опубликован график отключений электроэнергии в Печорском районе

График плановых отключений электроэнергии в населённых пунктах Печорского района опубликовала газета «Печорская правда».

Опубликован график отключений электроэнергии в Печорском районе. Фото: ПАИ

2 апреля с 10:00 до 17:00 электричества полностью не будет в деревнях Борщевицы, Тереб, Буравцы, Пачковка, а также на улице Вишневой в Печорах. С 10:00 до 15:00 электроэнергию отключат на улице Свободы в Печорах, а также частично на улицах Советской, Международной, Бутырской и Кузнечной.

3 апреля с 10:00 до 17:00 электричество полностью отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Шумряниново, Скачки-Апполихино, Вишняково, Кашино, Богомолово, Дятлово, Мольгино.

4 апреля с 10:00 до 17:00 электроэнергии не будет в деревнях Борщевицы, Тереб, Шумилкино, Русский Бор, Рагозина Гора, Наталкино, Забелино, Смольник.

5 апреля с 10:00 до 17:00 электричества полностью не будет в деревнях Борщевицы и Тереб.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.

Телефон горячей линии – 8-800-220-02-20.

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