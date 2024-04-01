Опубликован график отключений электроэнергии в Печорском районе
График плановых отключений электроэнергии в населённых пунктах Печорского района опубликовала газета «Печорская правда».
2 апреля с 10:00 до 17:00 электричества полностью не будет в деревнях Борщевицы, Тереб, Буравцы, Пачковка, а также на улице Вишневой в Печорах. С 10:00 до 15:00 электроэнергию отключат на улице Свободы в Печорах, а также частично на улицах Советской, Международной, Бутырской и Кузнечной.
3 апреля с 10:00 до 17:00 электричество полностью отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Шумряниново, Скачки-Апполихино, Вишняково, Кашино, Богомолово, Дятлово, Мольгино.
4 апреля с 10:00 до 17:00 электроэнергии не будет в деревнях Борщевицы, Тереб, Шумилкино, Русский Бор, Рагозина Гора, Наталкино, Забелино, Смольник.
5 апреля с 10:00 до 17:00 электричества полностью не будет в деревнях Борщевицы и Тереб.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
Телефон горячей линии – 8-800-220-02-20.
Демонтированы и готовятся к реставрации кованые стяги с башен Тарарыгиной и Изборской в Псково-Печерском монастыре
Около 45 тысяч рублей собрал санаторий «Черёха» в рамках патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих»
Почти 850 заявлений о зачислении в первый класс подали в Псковской области через «Госуслуги»