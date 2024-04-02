Подведены итоги финальных игр областной спартакиады вузов в Великих Луках

11:09, 02 апреля 2024, ПАИ

Подведены итоги финальных игр 15-й областной спартакиады вузов, которая прошла в Великих Луках 29 марта. Об этом сообщается в группе Федерации баскетбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в мужском и женском зачётах. Среди мужских и женских команд первое место заняли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. На втором месте как у мужчин, так и у женщин расположилась команда ПсковГУ. Замкнула тройку в двух зачётах сборная Великолукской сельскохозяйственной академии.

Призёров и победителей наградили кубками, медалями и дипломами.

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