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Экономика

Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло до 125 человек

Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год с 110 до 125 человек, данные опубликованы на сайте издания. За всю историю российского рейтинга Forbes это является самым высоким результатом.

В 2021 году был зафиксирован рекорд по числу россиян в списке богатейших бизнесменов мира, он составлял 123 человека.

Суммарный капитал российских миллиардеров увеличился на 14% – 576, 8 млрд долларов. Издание отмечает, что этот показатель на данный момент ниже рекорда 2021 года – тогда он составлял 606,2 млрд долларов.

Впервые российские миллиардеры преодолели трёхзначную отметку в списке богатейших бизнесменов мира в 2008 году, тогда туда вошло 110 человек. В 2008-м из-за кризиса, который повлек за собой падение фондовых индексов по всему миру, количество миллиардеров из России на следующий год сократилось до 32. После рекорд был зафиксирован в 2014-м, а следующий только спустя семь лет, в 2021 году.

В результате действий правительства начала расти российская экономика, а также стоимость российских акций. Как итог, был зафиксирован новый рекорд по числу миллиардеров спустя всего два года.

Помимо этого, в этом году в рейтинге Forbes – сразу 19 новичков из России, что составляет третий, самый высокий результат после 2008 и 2011 годов.

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