Великолучанин Руслан Шамилов проведёт профессиональный поединок по ММА 19 апреля

11:27, 03 апреля 2024, ПАИ

Великолучанин Руслан Шамилов проведёт профессиональный поединок по ММА на площадке Absolute Championship Akhmat в Санкт-Петербурге 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Соперником великолукского бойца станет 30-летний бразилец Эвертон Полакуини. На его счету восемь побед, причём шесть из них нокаутом, а две решением судей. Однако в последнем своём бою против махачкалинца Муслима Магомедова, который прошёл 25 февраля, Эвертон Полакуини проиграл техническим нокаутом.

Отметим, что на счету Руслана Шамилова 12 побед и пять поражений. В последней схватке на площадке Ural FC великолучанин одержал победу над Гамзатом Хирамагомедовым, сразив того техническим нокаутом.

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