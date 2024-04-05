Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В деревне Переслегино Псковской области введен в эксплуатацию новый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,8 км для подключения 42 домовладений в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области.

Новый газопровод введен в эксплуатацию в Переслегино

Для обеспечения надежного газоснабжения установлены два пункта редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации. Всего в Переслегино построено более 7 км газопроводов, которые позволяют газифицировать 81 домовладение. С жителями деревни заключено 65 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«Мы провели активную работу с населением по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка. Это позволяет оптимизировать строительные работы и сократить сроки подключения домовладений», – отметил в беседе с корреспондентом ПАИ генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 апреля 2024

В деревне Переслегино Псковской области введен в эксплуатацию новый газопровод
02 апреля 2024

Псковская область может войти в число поставщиков стройматериалов ретейлерам Азербайджана
01 апреля 2024

Налоговики приглашают псковичей на тематические семинары
01 апреля 2024

Новую линию украшений из глины разрабатывают в Пскове
01 апреля 2024

Как увлечение лепкой превратилось в доходный бизнес, рассказала псковичка
01 апреля 2024

«Я его слепила из того, что было»: нюансы лепной керамики обсудят на «Серебряном дожде»
29 марта 2024

Белорусские предприниматели работают в Пскове с бизнес-миссией
28 марта 2024

Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда в регионе, рассказали псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...