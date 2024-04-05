В деревне Переслегино Псковской области введен в эксплуатацию новый газопровод

12:40, 05 апреля 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод протяженностью 3,8 км для подключения 42 домовладений в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области.

Для обеспечения надежного газоснабжения установлены два пункта редуцирования газа. Работы выполнены в рамках догазификации. Всего в Переслегино построено более 7 км газопроводов, которые позволяют газифицировать 81 домовладение. С жителями деревни заключено 65 договоров, первые домовладения подключены к сетевому газу.

«Мы провели активную работу с населением по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка. Это позволяет оптимизировать строительные работы и сократить сроки подключения домовладений», – отметил в беседе с корреспондентом ПАИ генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.