Причастный к перевозке икон со взрывчаткой останется под стражей до июня

16:21, 05 апреля 2024, ПАИ

Мужчина, причастный к перевозке икон со взрывчаткой, останется под стражей до 29 июня. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее ему предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда). Ему грозит наказание сроком от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, груз, закамуфлированный в иконах и церковной утвари, следовал по маршруту: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. ФСБ опубликовала видео с изъятыми на границе в Псковской области иконами со взрывчаткой.