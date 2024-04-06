Пскович Олег Тягунов стал чемпионом СЗФО по теннису

12:45, 06 апреля 2024, ПАИ

Пскович Олег Тягунов стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа по теннису, который завершился сегодня в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

В финале он в двух сетах переиграл петербуржца Богдана Никифорова – 6:4 и 6:2.

В первом сете борьба шла на равных, но при счёте 4:4 Олегу Тягунову удалось забрать гейм на чужой подаче, что и повлияло на исход поединка. Во втором сете Олег уверенно довёл дело до победного конца.

В турнире участвовали теннисисты из топ-100 одиночной квалификации РТТ – петербуржцы Богдан Никифоров (92-е место), Сергей Хауг (57-е место), Александр Дождев (68-е место), Ярослав Гуляев (91-е место), Александр Чистяков (67-е место).

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