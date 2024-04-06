Названы самые популярные имена для новорождённых в Псковской области

15:11, 06 апреля 2024, ПАИ

Самыми популярными именами для новорождённых мальчиков в Псковской области стали Михаил, Александр, Матвей, для девочек – София, Анна, Алиса, Анастасия, сообщает региональный комитет по юстиции.

В качестве необычных имён, которые родители давали новорождённым в Псковской области в I квартале 2024 года, можно выделить древнерусские имена: Гавриил, Евсей, Ерофей, Игнат, Леонтий, Нил, Лукерья.

Среди самых необычных имён новорождённых можно отметить имена Лаура, Александрина, Лея, Леонард, Каспер, Марсель, Мирлиана.