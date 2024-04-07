Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе на неделю
Электроснабжение отключат в ряде населённых пунктов в Печорском муниципальном округе, пишет газета «Печорская правда».
8 апреля с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Подграмье, Чернышово, Луки, Борщевицы, Тереб, Вашина Гора.
9 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Луковка, Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье.
Также 9 апреля с 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители деревни Буравцы и хутора Пачковка.
10 апреля с 10:00 до 17:00 без света останутся жители деревень Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье, Вишняково.
11 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье, Забелино.
12 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Смольник.
Отметим, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.