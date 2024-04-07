Публикуем график отключений электроэнергии в Печорском районе на неделю

14:18, 07 апреля 2024, ПАИ

Электроснабжение отключат в ряде населённых пунктов в Печорском муниципальном округе, пишет газета «Печорская правда».

8 апреля с 10:00 до 17:00 света не будет в деревнях Подграмье, Чернышово, Луки, Борщевицы, Тереб, Вашина Гора.

9 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Луковка, Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье.

Также 9 апреля с 10:00 до 17:00 без электричества останутся жители деревни Буравцы и хутора Пачковка.

10 апреля с 10:00 до 17:00 без света останутся жители деревень Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье, Вишняково.

11 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Чернышово, Подграмье, Забелино.

12 апреля с 10:00 до 17:00 электроснабжение отключат в деревнях Борщевицы, Тереб, Смольник.

Отметим, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.