На улице Петровской в Пскове перекрывается движение
В понедельник, 8 апреля с 8:00 до 17:00 в Пскове перекрывается движение на улице Петровской от ул. Лагерной до Госпитальной (в районе военного госпиталя). На дороге будут проводиться ремонтные работы.
Администрация Пскова напоминает, что необходимо выбирать пути объезда и внимательно следить за дорожными знаками.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 апреля 2024
На четыре дня для движения закрывается часть ул. Юбилейной и моста Александра Невского
07 апреля 2024
Центр паломничества при храме Воскресения Христова планируют создать в Куньинском районе