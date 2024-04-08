На улице Петровской в Пскове перекрывается движение

08:59, 08 апреля 2024, ПАИ

В понедельник, 8 апреля с 8:00 до 17:00 в Пскове перекрывается движение на улице Петровской от ул. Лагерной до Госпитальной (в районе военного госпиталя). На дороге будут проводиться ремонтные работы.

Администрация Пскова напоминает, что необходимо выбирать пути объезда и внимательно следить за дорожными знаками.