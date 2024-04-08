Три пожара произошло в Псковской области за выходные

10:03, 08 апреля 2024, ПАИ

Три пожара произошло в Псковской области за минувшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Во всех случаях возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей и оборудования.

В частности, в субботу в посёлке Карамышево Псковского района на улице Первомайской загорелся жилой дом. В этот же день вечером в Великих Луках на улице Псковской произошло возгорание автомобиля.