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Экономика

Литовский производитель крабовых палочек Vici продал российский бизнес

Литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici, продаёт российский бизнес, пишет Forbes. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку по продаже калининградского подразделения литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici) российской компании «Группа Океан».

Смена владельца запланирована на «ближайшее время», отмечается в отчете «Вичюнай-Русь». Viciunai Group объявила о планах продать бизнес в России еще весной 2022 года. Владельцы группы были против продажи российского актива, но были вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».

«Вичюнай-Русь» производит крабовые палочки, имитацию крабового мяса, креветки и полуфабрикаты на заводе в Советске. Выручка компании в 2023 году выросла на 11,2%, до 18,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей. Бенефициарами компании являются мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (на него и оказывалось политическое давление) и Людас Скерус.

УК «Группа Океан» учреждена в Санкт-Петербурге в июне 2023 года, ее владельцы в ЕГРЮЛ не раскрываются. Компания может действовать в интересах крупного импортера рыбы и морепродуктов «Юнифрост». Учредителем компании из Санкт-Петербурга является Анна Романова, следует из данных ЕГРЮЛ.

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