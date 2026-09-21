Эксперт Банка России объяснил, как безработица влияет на инфляцию

17:31, 21 сентября 2026, ПАИ

Как дефицит кадров, проблемы с топливом и логистические ограничения влияют на текущую динамику инфляции, объяснил начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

По его словам, такие факторы, как рынок топлива, в целом носят краткосрочный характер. Логистические ограничения, связанные с маркетплейсами, также пока можно отнести к категории краткосрочных. «Однако рынок труда – это более долгосрочная история. Если мы посмотрим на график безработицы, то в России, регионах и в Псковской области в частности безработица снижается много лет подряд. И в целом это было бы неплохо, но она снизилась до таких уровней, что создаёт дефицит кадров», – сказал Алексей Суслов.

Как отметил эксперт, при прочих равных это приводит к ускорению инфляции, когда рабочих рук не хватает. В качестве примера он привёл борьбу за сотрудников, когда компании переманивали их друг у друга за счет роста зарплаты.

«Это неплохо, когда зарплаты растут, но важно, чтобы эти зарплаты росли темпами, сопоставимыми с ростом производительности труда. То есть мы больше производим и поэтому больше зарабатываем. Когда этот разрыв слишком высокий, это оказывает повышательное давление на цены, на инфляцию, потому что это дополнительные издержки для предприятий, и они перекладывают это на цены. В последнее время со стороны рынка труда мы видим позитивные тенденции: во-первых, безработица пока не так заметно, но немного подросла в целом по России – с 2,1 % до 2,2 %», – отметил Алексей Суслов.

При этом сами работодатели отмечают, что дефицит кадров сокращается, но пока что разрыв между темпами роста зарплат и ростом производительности сохраняется. «По мере того как эти параметры сблизятся, соответственно проинфляция, повышательное давление на цены сойдет на нет», – заключил эксперт Банка России.