ФАС подготовила законопроект о единых правилах тарифного регулирования
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект закона, который вводит общие принципы тарифного регулирования для всех подконтрольных отраслей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как пояснили в службе, документ охватывает все сферы, где применяется госрегулирование тарифов. Главное нововведение – переход к долгосрочному регулированию: тарифы предполагается устанавливать не менее чем на пять лет.
В ФАС отметили, что долгосрочный подход в сочетании с методом эталонных расходов должен повысить привлекательность регулируемых отраслей для инвесторов, а также сделать механизм формирования тарифов более понятным для потребителей.
Законопроект также фиксирует общие цели тарифного регулирования для разных отраслей – доступность услуг для граждан и развитие конкуренции. Кроме того, документ определяет права и обязанности участников регулируемых отношений и разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами.
Ранее в ФАС предложили учитывать в тарифах на электроэнергию расходы на безопасность, включая затраты на восстановление объектов, повреждённых в результате обстоятельств непреодолимой силы.
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