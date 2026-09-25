Оклады работников бюджетной сферы проиндексируют в Псковской области с 1 октября

11:48, 25 сентября 2026, ПАИ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой состоялось в правительстве региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В работе комиссии участвовали представители правительства региона, Псковского областного совета профессиональных союзов и региональных объединений работодателей.

В частности, профсоюзам и работодателям Псковской области поручили проанализировать коллективные договоры организаций на наличие поддержки работников старше 50 лет, участников СВО и членов их семей, работников с семейными обязанностями и рекомендовать включать в коллективные договоры и локальные нормативные акты меры корпоративной поддержки указанных категорий работников. В дальнейшем стороны социального партнёрства должны продолжить работу по реализации рекомендаций российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Кроме того, рекомендовано продолжить работу по обеспечению соответствия размера оплаты труда работников организаций ЖКХ величине тарифной ставки, установленной федеральным отраслевым тарифным соглашением.

Также исполнительным органам области поручено проиндексировать должностные оклады работников бюджетной сферы на 5,2 % с 1 октября.

Участники заседания обсудили и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций региона. Конкурс поручено провести до 1 декабря 2026 года.

«Индексация окладов на 5,2 % – это важное и необходимое решение для поддержки работников бюджетной сферы. Для профсоюзов принципиально важно, чтобы доходы людей росли, а трудовые права строго соблюдались во всех отраслях, включая ЖКХ. Конструктивный диалог в рамках трёхсторонней комиссии позволяет нам находить баланс и эффективно защищать интересы трудящихся. Впереди у нас большая совместная работа над новым региональным соглашением, где мы продолжим отстаивать ключевые социальные гарантии», – подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.