Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Оклады работников бюджетной сферы проиндексируют в Псковской области с 1 октября

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой состоялось в правительстве региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В работе комиссии участвовали представители правительства региона, Псковского областного совета профессиональных союзов и региональных объединений работодателей.

В частности, профсоюзам и работодателям Псковской области поручили проанализировать коллективные договоры организаций на наличие поддержки работников старше 50 лет, участников СВО и членов их семей, работников с семейными обязанностями и рекомендовать включать в коллективные договоры и локальные нормативные акты меры корпоративной поддержки указанных категорий работников. В дальнейшем стороны социального партнёрства должны продолжить работу по реализации рекомендаций российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Кроме того, рекомендовано продолжить работу по обеспечению соответствия размера оплаты труда работников организаций ЖКХ величине тарифной ставки, установленной федеральным отраслевым тарифным соглашением.

Также исполнительным органам области поручено проиндексировать должностные оклады работников бюджетной сферы на 5,2 % с 1 октября.

Участники заседания обсудили и проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций региона. Конкурс поручено провести до 1 декабря 2026 года.

«Индексация окладов на 5,2 % – это важное и необходимое решение для поддержки работников бюджетной сферы. Для профсоюзов принципиально важно, чтобы доходы людей росли, а трудовые права строго соблюдались во всех отраслях, включая ЖКХ. Конструктивный диалог в рамках трёхсторонней комиссии позволяет нам находить баланс и эффективно защищать интересы трудящихся. Впереди у нас большая совместная работа над новым региональным соглашением, где мы продолжим отстаивать ключевые социальные гарантии», – подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



25 сентября 2026

Глава избиркома Псковской области поблагодарил коллег за проведение избирательных кампаний
25 сентября 2026

В ещё двух районах Псковской области в скором времени включат отопление
25 сентября 2026

В Минпромторге назвали размеры техсбора на электронику
25 сентября 2026

УФСБ предупреждает: как действовать при обнаружении упавшего беспилотника
25 сентября 2026

Онкологи из трёх регионов собрались на конференции в Пскове
25 сентября 2026

Гостьей программы «Анамнез» стала врач-пульмонолог. Главное
25 сентября 2026

Учёные: Эль-Ниньо может привести к почти 451 тысяче смертей в мире
25 сентября 2026

В Себежском районе отремонтировали дорогу за 310 млн рублей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...