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Экономика

Псковский химпроизводитель рассказал о растущем интересе к экологичным составам

Об интересе со стороны рынка к экологичным продуктам рассказал руководитель ООО «Химфлекс» Тимур Широков в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Компания производит специальные защитные составы для покрытия и пропитки бетона, а также нанесения внешних защитных покрытий.

По словам Тимура Широкова, сегодня при выборе продукции для заказчиков важны не только её характеристики и цена, но и репутация производителя. При этом компания фиксирует растущий интерес к экологичным решениям. «Сейчас мы видим интерес к экофрендли продуктам, поэтому стараемся заменять нефтяное сырье на растительное», - рассказал Тимур Широков.

При этом он отметил, что создание уникального продукта само по себе не гарантирует его успеха на рынке.

«Мало создать уникальный продукт, надо ещё эту уникальность довести до потребителя», - подчеркнул руководитель «Химфлекса».

По его словам, конкурентоспособность продукции также во многом определяется ее стоимостью. «Клиент чаще всего голосует в пользу продукта, ориентируясь на более низкую цену», - отметил Тимур Широков.

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