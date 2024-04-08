Особенности туриндустрии в Псковской области окажутся в центре внимания на «Бизнес-ланче»

13:02, 08 апреля 2024, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 8 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор Бюро путешествий «Континент», председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова.

Насколько успешен псковский туристический бизнес?

Чего не хватает псковским турфирмам для масштабирования своих услуг?

Ждать ли повышения цен от туротрасли на сезон отпусков 2024 года?

Ожидается ли в Псковской области в этом сезоне наплыв гостей и туристов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.