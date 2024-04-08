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Общество

Особенности туриндустрии в Псковской области окажутся в центре внимания на «Бизнес-ланче»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 8 апреля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева директор Бюро путешествий «Континент», председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова.

Светлана Баранова. Фото: ПАИ

Насколько успешен псковский туристический бизнес?

Чего не хватает псковским турфирмам для масштабирования своих услуг?

Ждать ли повышения цен от туротрасли на сезон отпусков 2024 года?

Ожидается ли в Псковской области в этом сезоне наплыв гостей и туристов?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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