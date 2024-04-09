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Происшествия

12 граждан Средней Азии депортируют из Псковской области за работу без разрешений

Из Псковской области депортируют 12 граждан стран Средней Азии, которые занимались нелегальной трудовой деятельностью в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 9 граждан Республики Таджикистан, 2 гражданина Республики Туркменистан и 1 гражданин Республики Узбекистан работали без патента на территории одной из деревень Печорского района.

При этом в суде нелегальные мигранты признали, что работали без разрешения, но домой возвращаться не хотели и денег на билеты тоже не имеют.

Печорским районным судом Псковской области все 12 правонарушителей признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.

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