До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 10 апреля
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днём – 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха по региону ночью составит от +7 до +12 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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