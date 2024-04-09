До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 10 апреля

11:27, 09 апреля 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 10 апреля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днём – 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью составит от +7 до +12 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.