В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для многодетных родителей
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе Госдумы.
Предполагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Согласно законопроекту, один из двух родителей в многодетной семье получит сокращенную рабочую неделю. Вместо 40 часов 35.
«В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на установление сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю», — говорится в пояснительной записке.
В Госдуме считают, что на родителей многодетных семей возлагается дополнительная нагрузка по воспитанию несовершеннолетних детей, если они работают по 40 часов в неделю. Такой объем работы не позволяет всем родителям оказывать полноценную поддержку детям из-за нехватки времени.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.
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