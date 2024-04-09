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Общество

Жильцы дома №12 на улице Кузбасской Дивизии в Пскове задумались о создании ТОС

Жильцы дома №12 на улице Кузбасской Дивизии задумались о создании ТОС. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

На собрании им рассказали, как создать ТОС, какие документы для этого нужны, как подготовить заявку на грант для участия в конкурсе на грантовую поддержку, как подготовить проект, каковы суммы грантов.

Фото пресс-службы ПГД

«Со своей стороны мы готовы помочь со всей документацией, подготовкой устава, проектов. Надеюсь, дружный дом и его активный совет создадут ТОС и сделают свой отличный и чистый двор еще лучше», - написала депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко на своей странице в соцсети по итогам встречи.

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