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Общество

Житель Псковской области создал станок по нарезке лент для маскировочных сетей

Станок по нарезке лент для маскировочных сетей создал житель деревни Сутоки Себежского района Александр Егоров, пишет газета «Призыв».

Житель Себежского района Александр Егоров за один вечер смог изготовить станок для нарезки лент. Фото: группа «Красный клуб-библиотека д.Сутоки» в соцсети «ВКонтакте»

Жители деревни Сутоки продолжают плести маскировочные сети для земляков, принимающих участие в СВО. Александр Егоров за один вечер изготовил станок для нарезки лент для маскировочных сетей, и теперь резать ленты удаётся значительно быстрее.

В газете также отметили, что жителям деревни требуется помощь в плетении сетей. «Не будьте в стороне, помогите нам в деле сохранения жизней наших солдат», – призвали они.

Ранее сообщалось, что жители Пыталово сделали более 40 заготовок для блиндажных свечей.

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