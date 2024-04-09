Житель Псковской области создал станок по нарезке лент для маскировочных сетей

17:10, 09 апреля 2024, ПАИ

Станок по нарезке лент для маскировочных сетей создал житель деревни Сутоки Себежского района Александр Егоров, пишет газета «Призыв».

Жители деревни Сутоки продолжают плести маскировочные сети для земляков, принимающих участие в СВО. Александр Егоров за один вечер изготовил станок для нарезки лент для маскировочных сетей, и теперь резать ленты удаётся значительно быстрее.

В газете также отметили, что жителям деревни требуется помощь в плетении сетей. «Не будьте в стороне, помогите нам в деле сохранения жизней наших солдат», – призвали они.

Ранее сообщалось, что жители Пыталово сделали более 40 заготовок для блиндажных свечей.