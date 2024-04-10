До 25 млн рублей вырос призовой фонд регионального конкурса «Многодетная семья года»

15:10, 10 апреля 2024, ПАИ

Количество победителей и сумма выигрыша на региональном конкурсе «Многодетная семья года» увеличены по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Будет определено 10 победителей — по 5 семей в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Каждая из них получит сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей. Таким образом, из регионального бюджета на эти цели будет выделено 25 млн рублей. По сравнению с прошлым годом размер финансирования увеличен более чем в 5 раз. Победителей конкурса определит Совет по делам многодетных семей при губернаторе Псковской области.

Участвовать в конкурсе смогут семьи, проживающие на территории Псковской области и воспитывающие трех и более кровных несовершеннолетних детей. По опыту прошлых лет победителями конкурса становятся многодетные семьи, в которых созданы благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи; семьи, которые ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание духовно-нравственному и эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре; семьи, которые занимаются общественно полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активность в социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектах, имеют достижения в профессиональной деятельности или имеют успешное семейное дело.

Заявочная кампания на участие в конкурсе пройдет с 19 июля по 5 августа. Необходимые материалы многодетным семьям нужно представить в комитет по социальной защите Псковской области лично, через почтовую связь, органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты: as.makarova@social.pskov.ru.

Конкурс «Многодетная семья» в Псковской области проводится уже четвертый год подряд при поддержке правительства региона. В прошлом году лучшей городской семьей признана семья Сергея и Анастасии Петровых из Невеля, которые воспитывают девятерых детей. Лучшей сельской семьей стала семья Сергея и Софьи Гуртовых из Палкинского района, где подрастают шесть деток. Победители получили по 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 30 января в Псковской области прошло открытие Года семьи.