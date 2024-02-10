Число победителей в конкурсе на лучшую сельскую и городскую семью в Псковской области увеличат в пять раз

13:09, 10 февраля 2024, ПАИ

Число победителей в областном конкурсе на лучшую сельскую и городскую семью увеличат в пять раз. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В этом году будет не два победителя, а целых десять – по пять в каждой номинации. Победители получат сертификат на улучшение жилищных условий на сумму 2,5 миллиона. Ранее сертификат был 2,2 миллиона рублей», – рассказал он.

Также глава региона добавил, что теперь принять участие в конкурсе могут семьи с тремя детьми и более.

Кроме того, осенью состоится традиционных областной конкурс многодетных семей, где будут разыграны автомобили.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. 30 января в Псковской области прошло открытие Года семьи.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.