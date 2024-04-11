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Общество

Учёные выяснили, что загар разрушает микробиом кожи

Ученые из Манчестерского университета обнаружили, что пребывание на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов, что может повысить риск развития дерматита, экземы и псориаза, пишет Gazeta.ru.

Для участия в исследовании были отобраны добровольцы, которые готовились отправиться на отдых в теплые страны. Перед началом отпуска ученые проанализировали состояние кожи каждого участника и оценили число и состав актинобактерий, протеобактерий и фирмикутов на ее поверхности. В первый, 28-й и 84-й день после возвращения домой состав микробиома кожи участников был проанализирован повторно.

Исследователи обнаружили, что у участников, которые дольше всего находились на солнце (не избегали загара), было снижено количество протеобактерий на коже в первый день после отпуска. Протеобактерии — наиболее многочисленная группа бактерий в целом. В нее входят 1534 вида, что составляет примерно треть от всех известных видов бактерий.

Исследователи отметили, что сокращение количества и разнообразия протеобактерий, присутствующих на коже, является признаком нарушения ее микробиома. Такие нежелательные изменения могут стать причиной таких заболеваний, как дерматит, экзема и псориаз.

Ученые также обнаружили, что микробиом кожи восстанавливается спустя 28 дней после прекращения усиленного воздействия ультрафиолетового излучения.

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