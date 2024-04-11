Борис Елкин призвал жителей Пскова сделать выбор в пользу одного из 17 объектов для благоустройства

11:30, 11 апреля 2024, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале призвал жителей Пскова сделать выбор в пользу одного из 17 объектов для благоустройства.

Он напомнил, что до окончания голосования за объекты благоустройства остается меньше трех недель. «В рейтинге псковских территорий, которые будут благоустроены в следующем году, уже наметились лидеры. Однако у вас еще есть возможность повлиять на результаты. Призывайте голосовать своих родных, друзей и знакомых, соседей и коллег по работе», – отметил глава Пскова.

Чтобы отдать свой голос за определенную локацию, надо перейти по ссылке za.gorodsreda.ru, авторизоваться с помощью «Госуслуг», выбрать объект и проголосовать. Будут выбраны три территории с наибольшим количеством голосов из 17 предложенных.

В рейтинговом голосовании приняли участие более 10 тысяч псковичей. Оно продлится до 30 апреля включительно. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Итоги подведут в начале мая.