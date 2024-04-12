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Культура

Выставка «Краше цвета алого» открылась в Изборске

Выставка «Краше цвета алого», посвящённая традициям народной вышивки, открылась в музее-заповеднике «Изборск». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Выставка «Краше цвета алого», посвящённая традициям народной вышивки, открылась в музее-заповеднике «Изборск». Фото: музей-заповедник «Изборск»

На выставке представлены образцы вышивки и ткачества из собраний Государственного музея-заповедника «Изборск», Витебского областного краеведческого музея и Витебского областного методического центра народного творчества.

«Ткачество и вышивка издавна были традиционными видами женского ремесла. Вышивка всегда выполнялась аккуратно, тщательно и очень кропотливо, а ее традиции бережно хранились и передавались из поколения в поколение в семьях каждого народа. Узоры имели не только декоративную, но и прежде всего смысловую функцию. Многие орнаментальные мотивы, сохранившиеся в текстиле вплоть до конца XIX – начала XX века, появились в эпоху неолита. Древний орнамент был практически необходимой частью любого изделия», – отметили в музее.

Посетить выставку можно ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 17:00 в доме купца Шведова (Печорская, 32).

Ранее сообщалось, что Изборский музей-заповедник 28 апреля переходит на летний режим работы.

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