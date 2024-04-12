Четверо великолучан подписали контракты с «Луки-Энергия»
Четверо воспитанников великолукской спортшколы «Экспресс» 2006 года рождения подписали контракты с футбольным клубом «Луки-Энергия» 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Луки-Энергия».
Команду мастеров в Великих Луках пополнили вратарь Всеволод Елисеев, защитники Дмитрий Богданов и Глеб Игнатьев, а также полузащитник Степан Глебов.
В прошлом сезоне футболисты стали серебряными призёрами Юношеской футбольной лиги.
На предсезонных сборах Всеволод Елисеев и Дмитрий Богданов приняли участие в трёх контрольных играх. Степан Глебов вышел на поле в шести товарищеских матчах. Дебют Глеба Игнатьева в новой команде пока не состоялся.
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