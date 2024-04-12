Псковичи одержали безоговорочную победу в первой игре полуфинала первенства России по волейболу

15:09, 12 апреля 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина» 2011 года рождения, одержали победу над ростовчанами в первой игре полуфинала первенства России по волейболу – 3:0 (25:15;25:13;25:11). Соревнования проходят в Костроме.

Псковичам осталось сыграть с четырьмя командами из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа и Твери.

Завтра «Бригантина» сыграет против второго состава сборной Санкт-Петербурга. Начало в 17:00.

Тренирует команду Сергей Иванов.

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