«Парламентская деятельность – это командная работа»: Александр Котов поздравил коллег с 30-летием Псковского областного Собрания

15:47, 12 апреля 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил коллег с 30-летием регионального парламента. Торжества по этому случаю проходят сегодня, 12 апреля, в Пскове.

«Депутатский корпус областного Собрания состоит из представителей разных политических партий. Я часто подчёркиваю: парламентская деятельность – это командная работа. Именно поэтому так важно во времена, требующие от нас единения, уметь оставить в стороне второстепенное и выступить единым фронтом», – заявил спикер.

Отдельно спикер поблагодарил депутатов первого созыва областного Собрания, которым как первопроходцам «было сложнее всего».

Александр Котов напомнил, что первый созыв принял 145 законов. «Оценить трудозатраты сегодня практически невозможно», – отметил Александр Котов.

«В тот сложный период становления выстраивалась система взаимодействия законодательной и исполнительной власти, областного и муниципального уровня, тогда же были заложены основы добрососедских отношений с законодательными органами регионов Северо-Запада – мы все проходили один путь, одновременно учились законотворчеству, набивали шишки, приобретали опыт и, конечно, охотно делились им, поддерживая друг друга. Итогом такого сотрудничества, настоящей взаимовыручки стало создание Парламентской Ассоциации Северо-Запада – первого объединения региональных законодательных органов в России. 30-летний юбилей ПАСЗР мы отпразднуем уже осенью этого года. Это не просто деловые, рабочие отношения – это дружба, проверенная годами», – сказал Александр Котов.

Он напомнил, что в 2002 году Псковская область в числе первых регионов Российской Феде­рации, ещё до принятия федерального закона, провела выборы в Собрание по смешанной системе. Тогда две трети депутатов были избраны по одномандатным округам, а треть – по партийным спискам. Эксперимент имел общероссийское значение, а полученный опыт лёг в основу подготовки федеральных законов.

«За эти 30 лет несколько раз менялся численный состав депутатского корпуса. И если прежде от созыва к созыву он только увеличивался, то теперь мы максимально приблизились к первоначальным значениям. По прошествии двух с половиной лет скажу, что работа в таком составе комфортна, а главное, результативна», – заявил председатель областного Собрания.

Отдельно Александр Котов поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за эффективно выстроенную работу с депутатским корпусом. «В течение минувших 30 лет взаимодействие законодательной и исполнительной власти бывало разным. Депутаты ранних созывов хорошо помнят, как непросто иногда складывался диалог, как на самом деле легко, преследуя даже самые высокие цели, поддаться эмоциям и уйти от сути. Сейчас между Собранием и областным правительством сложились прекрасные партнёрские отношения, основанные на взаимном уважении, на желании вместе добиваться поставленных задач, – отношения, в которых каждая из сторон успешно использует свой потенциал, инструменты, ресурсы и дополняет друг друга», – подчеркнул Александр Котов.

«От имени депутатского корпуса я хочу поблагодарить нашего сенатора Андрея Турчака за пристальное внимание к проблемам региона, за поддержку в решении самых сложных проблем, за неравнодушное отношение к Псковской области, за искреннее желание вникать, помогать, находить новые возможности. Спасибо Александру Козловскому, Александру Борисову и Алексею Наумцу, руководителям территориальных управлений федеральных органов власти, главам муниципалитетов. Вместе мы одна большая команда! Мы решаем общие задачи, способствующие развитию региона, и всегда готовы подставить друг другу плечо, сделать всё возможное. От души хочу поблагодарить за достойную работу сотрудников и ветеранов аппарата Псковского областного Собрания депутатов. На протяжении всех семи созывов это по-настоящему профессиональный, грамотный коллектив», – заключил Александр Котов.