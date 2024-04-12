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Политика

Андрей Турчак отметил слаженную работу депутатского корпуса Псковского областного Собрания

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на торжестве в честь 30-летия регионального парламента отметил слаженную работу депутатского корпуса Псковского областного Собрания.

Фото: ПАИ

Сенатор также зачитал поздравительный адрес от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «В регионе проделана большая работа по созданию прочного правового фундамента, обеспечивающего его социально-экономическое развитие. Эффективное сотрудничество депутатского корпуса с представителями органов госвласти, органами местного самоуправления способствует решению важных общенациональных задач, повышению уровня жизни граждан», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

В своём поздравлении Валентина Матвиенко отметила, что рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие Псковского областного Собрания депутатов с Советом Федерации. «Желаю успехов и новых достижений на благо Отечества!» – обратилась спикер Совфеда к коллегам.

От себя Андрей Турчак отметил, что многие годы работает с депутатами Псковского областного Собрания. «И всё это время вы находитесь в диалоге с людьми, оперативно реагируете на их запросы, формируете законодательную базу для успешного развития нашего региона. Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти, нашим представителям в Федеральном Собрании мы видим позитивные изменения в экономике региона, но самое главное – в повышении качества жизни наших граждан», – сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил депутатов за включенность в поддержку участников СВО и членов их семей. «Благодаря вашей работе в Псковской области внедрены практически все меры социального стандарта президентской рабочей группы по вопросам СВО», – отметил сенатор.

Отдельные слова благодарности он адресовал председателю Псковского областного Собрания Александру Котову. Андрей Турчак также обратил внимание присутствующих на торжестве на «исторический момент»: «Сегодня в зале присутствуют пять губернаторов Псковской области – все они сочли крайне важным прибыть сегодня в Псков», – сказал Андрей Турчак.

В заключение заместитель председателя Совета Федерации пожелал собравшимся совместной конструктивной работы.

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