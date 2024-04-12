Андрей Турчак отметил слаженную работу депутатского корпуса Псковского областного Собрания

16:22, 12 апреля 2024, ПАИ

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак на торжестве в честь 30-летия регионального парламента отметил слаженную работу депутатского корпуса Псковского областного Собрания.

Сенатор также зачитал поздравительный адрес от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «В регионе проделана большая работа по созданию прочного правового фундамента, обеспечивающего его социально-экономическое развитие. Эффективное сотрудничество депутатского корпуса с представителями органов госвласти, органами местного самоуправления способствует решению важных общенациональных задач, повышению уровня жизни граждан», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

В своём поздравлении Валентина Матвиенко отметила, что рассчитывает на дальнейшее конструктивное взаимодействие Псковского областного Собрания депутатов с Советом Федерации. «Желаю успехов и новых достижений на благо Отечества!» – обратилась спикер Совфеда к коллегам.

От себя Андрей Турчак отметил, что многие годы работает с депутатами Псковского областного Собрания. «И всё это время вы находитесь в диалоге с людьми, оперативно реагируете на их запросы, формируете законодательную базу для успешного развития нашего региона. Благодаря слаженной работе законодательной и исполнительной власти, нашим представителям в Федеральном Собрании мы видим позитивные изменения в экономике региона, но самое главное – в повышении качества жизни наших граждан», – сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил депутатов за включенность в поддержку участников СВО и членов их семей. «Благодаря вашей работе в Псковской области внедрены практически все меры социального стандарта президентской рабочей группы по вопросам СВО», – отметил сенатор.

Отдельные слова благодарности он адресовал председателю Псковского областного Собрания Александру Котову. Андрей Турчак также обратил внимание присутствующих на торжестве на «исторический момент»: «Сегодня в зале присутствуют пять губернаторов Псковской области – все они сочли крайне важным прибыть сегодня в Псков», – сказал Андрей Турчак.

В заключение заместитель председателя Совета Федерации пожелал собравшимся совместной конструктивной работы.