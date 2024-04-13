Вода постепенно уходит с затопленных территорий Орска

10:56, 13 апреля 2024, ПАИ

Вода с затопленных территорий Орска постепенно уходит. Об этом сообщает РИА Новости.

Остаются затопленными дома от Гагаринской площади, сейчас там работают специалисты. На ближайших к ней улицах также работает техника, которая убирает воду с проезжей части. Общественный транспорт на этом участке уже удалось запустить.

При этом магазины, местоположение которых наиболее близко к затопленным участкам, все ещё остаются закрытыми для посетителей.

Напомним, что прорыв дамбы произошёл в Орске Оренбургской области 5 апреля. После этого была проведена эвакуация жителей, уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума. Засыпать дамбу удалось 11 апреля.