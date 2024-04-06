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Общество

Более 1100 человек эвакуировали из Орска после прорыва дамбы

После прорыва дамбы и начала наводнения в Орске Оренбургской области эвакуированы более 1100 человек. Об этом сообщает МЧС России.

«Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 283 человека, в том числе 77 детей. Подтопленными остаются более 2400 домов и 3065 придомовых территорий», – говорится в сообщении.

Напомним, в Орске прорвало участок насыпной дамбы вчера, 5 апреля. При патрулировании территории потенциального затопления в Старом городе Орска обнаружили два тела. По предварительным данным, их смерть не была связана с утоплением, точная версия произошедшего будет установлена в ходе экспертизы.

Кроме того, в Орске объявили набор добровольцев для эвакуации жителей с подтопленных территорий.

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