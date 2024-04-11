Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг исторического максимума

23:49, 11 апреля 2024, ПАИ

Исторического максимума достиг уровень воды в реке Урал в Оренбурге. Теперь он составляет 1 087 сантиметров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Глава региона сообщил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба.

Ранее сообщалось, из-за прорыва дамбы и начала наводнения в Орске Оренбургской области эвакуированы люди.