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Общество

Невролог Черемухин назвал неочевидные признаки развития деменции

Ряд неочевидных признаков, которые могут указывать на развитие деменции, назвал мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Андрей Черемухин. Об этом пишут «Известия».

В частности, на развитие сосудистой деменции может указывать шаркающая, семенящая походка. Из-за нарушения кровообращения она становится шаткой, неустойчивой, корпус тела может быть направлен вперёд, а также наблюдается головокружение.

Кроме того, ещё один из признаков появления деменции – неспособность различить сарказм и обнаружить лжеца. «Люди могут воспринимать шутки буквально или не понимать скрытых намерений. Теряется разумность некоторых поступков: например, покупка вещей за неадекватные суммы или приобретение того, что вовсе не нужно», – пояснил Андрей Черемухин.

При лобно-височной деменции человек начинает переедать из-за изменения ощущения пищевых потребностей, добавил он. «Теряется чувство меры – это касается не только еды и алкоголя, но и других вредных привычек», – сказал терапевт.

Кроме того, при развитии деменции человек может начать употреблять непищевые предметы. «Главная опасность деменции – это деформация реальности. Об этом свидетельствует потребление разного рода вещей, не относящихся к пище: карандашей, бумаги или пластика, иногда собственных волос и ногтей», – рассказал он.

Также пациенты с деменцией зачастую испытывают эмоциональные всплески, несвойственные их обычному поведению. В частности, люди могут внезапно агрессивно реагировать на обыденные вещи или впадать в апатичные состояния из-за мелочей. Депрессия может наблюдаться у 30 % пациентов. Бесконтрольные плач и смех говорят о том, что нейронные связи головного мозга начинают разрушаться, заключил врач.

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