Невролог Черемухин назвал неочевидные признаки развития деменции

09:58, 14 апреля 2024, ПАИ

Ряд неочевидных признаков, которые могут указывать на развитие деменции, назвал мануальный терапевт, невролог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Андрей Черемухин. Об этом пишут «Известия».

В частности, на развитие сосудистой деменции может указывать шаркающая, семенящая походка. Из-за нарушения кровообращения она становится шаткой, неустойчивой, корпус тела может быть направлен вперёд, а также наблюдается головокружение.

Кроме того, ещё один из признаков появления деменции – неспособность различить сарказм и обнаружить лжеца. «Люди могут воспринимать шутки буквально или не понимать скрытых намерений. Теряется разумность некоторых поступков: например, покупка вещей за неадекватные суммы или приобретение того, что вовсе не нужно», – пояснил Андрей Черемухин.

При лобно-височной деменции человек начинает переедать из-за изменения ощущения пищевых потребностей, добавил он. «Теряется чувство меры – это касается не только еды и алкоголя, но и других вредных привычек», – сказал терапевт.

Кроме того, при развитии деменции человек может начать употреблять непищевые предметы. «Главная опасность деменции – это деформация реальности. Об этом свидетельствует потребление разного рода вещей, не относящихся к пище: карандашей, бумаги или пластика, иногда собственных волос и ногтей», – рассказал он.

Также пациенты с деменцией зачастую испытывают эмоциональные всплески, несвойственные их обычному поведению. В частности, люди могут внезапно агрессивно реагировать на обыденные вещи или впадать в апатичные состояния из-за мелочей. Депрессия может наблюдаться у 30 % пациентов. Бесконтрольные плач и смех говорят о том, что нейронные связи головного мозга начинают разрушаться, заключил врач.