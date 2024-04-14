Субботник провели в деревне Чернея Себежского района

11:58, 14 апреля 2024, ПАИ

Жители деревни Чернея провели масштабный субботник по уборке территории деревни. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».



Фото: газета Себежского района «Призыв»



Фото: газета Себежского района «Призыв»



Фото: газета Себежского района «Призыв»



Фото: газета Себежского района «Призыв»







Участие в субботнике принимали жители деревни всех возрастов. Мужчины обрезали засохшие ветки деревьев в парке, грузили мусор на трактор, женщины сгребали листву граблями.

«По фото, присланным жителями, можно судить, что потрудились на славу. Всем миром понемногу территория приведена в порядок», – отметили в газете.