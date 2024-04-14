Субботник провели в деревне Чернея Себежского района
Жители деревни Чернея провели масштабный субботник по уборке территории деревни. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».
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Фото: газета Себежского района «Призыв»
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Фото: газета Себежского района «Призыв»
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Фото: газета Себежского района «Призыв»
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Фото: газета Себежского района «Призыв»
Участие в субботнике принимали жители деревни всех возрастов. Мужчины обрезали засохшие ветки деревьев в парке, грузили мусор на трактор, женщины сгребали листву граблями.
«По фото, присланным жителями, можно судить, что потрудились на славу. Всем миром понемногу территория приведена в порядок», – отметили в газете.
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