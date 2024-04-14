Жители Изборска провели масштабную уборку городского кладбища

16:54, 14 апреля 2024, ПАИ

Субботник организовали жители Изборска. Они провели весеннюю уборку на городском кладбище, пишет районная газета «Печорская правда».



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»



Фото: районная газета «Печорская правда»







Масштабный субботник на кладбище ежегодно организует местная активистка Елена Быконя.

Участники субботника убрали большую часть территории кладбища. Ониубирали листву, сухие ветки, кучи мусора. Всё, что удалось собрать, вывезли машинами за несколько раз.

Следующая уборка на кладбище планируется перед Радоницей и Троицей.