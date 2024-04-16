Более 75 килограммов мёда передала семья из Псковской области в зону СВО

12:12, 16 апреля 2024, ПАИ

Более 75 килограммов мёда передала семья Панкевич из Псковской области военнослужащим. Об этом сообщается в официальной группе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.

«На фронт для наших мужчин отправится несколько килограммов мёда с домашней пасеки», – написали в группе.

Ранее сообщалось, что 95 килограммов мёда передал военным пасечник из Невеля.