Более 75 килограммов мёда передала семья из Псковской области в зону СВО
Более 75 килограммов мёда передала семья Панкевич из Псковской области военнослужащим. Об этом сообщается в официальной группе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области.
«На фронт для наших мужчин отправится несколько килограммов мёда с домашней пасеки», – написали в группе.
Ранее сообщалось, что 95 килограммов мёда передал военным пасечник из Невеля.
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