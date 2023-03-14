95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО

16:48, 14 марта 2023, ПАИ

95 килограммов меда с собственной пасеки передал житель деревни Рыкалево Александра Иванов участникам СВО. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем телеграм-канале.

«Присоединяюсь к многочисленным словам благодарности и уважения, поступившим в адрес жителя деревни Рыкалево Александра Иванова», - написал Олег Майоров.

По его словам, помощь от жителей Невеля продолжает активно поступать: сегодня отправили 20 общих коробок и восемь индивидуальных посылок. «Невельский Центр добровольчества работает в системе добровольчества Псковской области, что гарантирует доставку каждой посылки до адресата. Благодарю всех невельчан за помощь и поддержку наших ребят в зоне СВО», - отметил глава района.

Центр добровольчества в Невеле принимает посылки с 8:00 до 17:00 в рабочие дни по адресу: улица Ломоносова, дом 1а, телефон: 2-11-71.