Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО

95 килограммов меда с собственной пасеки передал житель деревни Рыкалево Александра Иванов участникам СВО. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы Невельского района Олега Майорова

«Присоединяюсь к многочисленным словам благодарности и уважения, поступившим в адрес жителя деревни Рыкалево Александра Иванова», - написал Олег Майоров.

По его словам, помощь от жителей Невеля продолжает активно поступать: сегодня отправили 20 общих коробок и восемь индивидуальных посылок. «Невельский Центр добровольчества работает в системе добровольчества Псковской области, что гарантирует доставку каждой посылки до адресата. Благодарю всех невельчан за помощь и поддержку наших ребят в зоне СВО», - отметил глава района.

Центр добровольчества в Невеле принимает посылки с 8:00 до 17:00 в рабочие дни по адресу: улица Ломоносова, дом 1а, телефон: 2-11-71.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

95 килограммов мёда передал пасечник из Невеля участникам СВО
14 марта 2023

Российско-белорусский форум студенческих СМИ пройдёт в ПсковГУ
14 марта 2023

Лекарства должны продаваться во всех ФАПах региона - Александр Котов
14 марта 2023

Туман и +8 градусов обещают псковичам 15 марта
14 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Весна идёт, весне дорогу!

14 марта 2023

Островские танцоры привезли награды с всероссийского конкурса

14 марта 2023

Вопрос ремонта Гусаковского переулка в Опочке рассмотрел Игорь Дитрих
14 марта 2023

Определен подрядчик для нанесения дорожной разметки в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...