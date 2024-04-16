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Подведены итоги жеребьёвки всероссийского фестиваля хоккея с участием псковских команд

Подведены итоги жеребьёвки всероссийского фестиваля хоккея, в котором примут участие псковские команды «Плесков» и «Аванта-Псков». Фестиваль пройдёт с 4 по 16 мая в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Плесков» празднует победу в НХЛ. Фото: группа «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

Всего во всех соревнованиях фестиваля примут участие 198 команд из 81 региона России.

«Аванта-Псков» – победитель дивизиона «Любитель 40+» регионального чемпионата НХЛ. Фото: группа «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

«Плесков» сыграет в дивизионе «Любитель 50+. Малый Кубок», где за награды поборются 24 команды. Псковичей жребием определили в пятую группу, где они проведут матчи с командами «Кедр» (Алтай), «Энергия XX век» (Чувашия) и «Темп» (Амурская область). Коллективы сыграют вкруг. Победитель матча получает два очка, проигравший – ноль, а в случае ничейного результата команды зарабатывают по одному очку. В плей-офф турнира выйдут восемь команд – шесть победителей групп и ещё две команды, которые займут вторые места и наберут наибольшее количество очков. В случае равенства очков смотрится разница забитых и пропущенных шайб.

Итоги жеребьёвки НХЛ дивизиона «Любитель 50+. Малый Кубок». Фото здесь и далее: пресс-служба НХЛ

«Аванта-Псков» участвует в дивизионе «Лига будущих чемпионов 40+». Здесь кубок разыграют 32 коллектива. В группе псковичи сразятся с командами «Регион-53» (Новгородская область), «Основа» (Орловская область) и «Русич» (Ярославская область). Победители групповой стадии выйдут в плей-офф турнира.

Итоги жеребьёвки дивизиона «Лига будущих чемпионов 40+»

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