В Единые клиентские центры псковских газовых компаний в 1 квартале 2024 года обратились более 45 тысяч клиентов

17:41, 16 апреля 2024, ПАИ

В 1 квартале 2024 года Единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области приняли более 45 тыс. потребителей, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Большая часть обращений касалась оформления новых договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключения договоров на поставку газа, заявок на подключение (технологическое присоединение) в рамках догазификации. Также абоненты обращались по вопросам ремонта и установки газового оборудования, начислений и перерасчетов за природный газ.

За 1 квартал 2024 года специалисты Единых клиентских центров также обработали свыше 2,5 тысячи обращений от потребителей, поступивших на горячую линию по телефону 8-800-350-59-01. Более 117 тыс. потребителей обратились в call-центр по телефону: 59-50-50.

«Работа по принципу «единого окна» позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и сразу решить широкий спектр вопросов. Для удобства абонентов организовано формирование и отправление квитанций на оплату природного газа в электронном виде. Мы также продолжаем активно развивать наши дистанционные сервисы обслуживания: телеграм-бот и «Личный кабинет», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.